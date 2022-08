3 Drama Korea Terbaru yang Tayang Agustus 2022, Ada Drakor Little Women

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Ada beberapa drama Korea terbaru yang bakal tayang pada Agustus 2022.

Drama Korea terbaru yang mengudara pada Agustus ini dibintangi oleh artis ternama.

Berikut ini rincian drama Korea terbaru yang tayang Agustus beserta sinopsisnya.

1. Little Women (2022)

Drama Korea terbaru Little Women milik Kim Go Eun tayang perdana pada 27 Agustus mendatang, setiap Sabtu dan Minggu di Netflix.

Little Women berkisah tentang kehidupan kakak beradik di sebuah keluarga miskin.

Ketiga saudaranya bakal berhadapan dengan keluarga terkaya dan berpengaruh di Korea.

Mereka juga terlibat dengan insiden besar.

Aktris Kim Go Eun akan berperan sebagai kakak sulung bernama Oh In Joo.

Hidup dan tumbuh dalam keadaan sangat sulit, membuat Oh In Joo bermimpi untuk bisa hidup dengan baik.