Betrand Peto Gelar Konser Perdana, Ruben Onsu: Sekarang Momen yang Pas

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Dalam waktu dekat ini, Betrand Peto, putra sulung Ruben Onsu, bakal gelar konser perdana yang akan dilangsungkan secara offline.

Menurut Ruben Onsu, konser perdana Betrand Peto tersebut rencananya akan digelar di Tennis Indoor Senayan, kawasan Stadion Utama Gelora Bung karno, Senayan, Jakarta Pusat.

Adapun tanggal gelaran konser perdana Betrand Peto, kata Ruben Onsu, akan berlangsung pada 22 Oktober 2022.

Konser perdana Betrand Peto ini digelar lantaran ia sudah meramaikan insutri musik Indonesia.

Konser yang didukung penuh oleh ayah tercinta dan diberi judul 'it's My First'.

Baca juga: Jerinx SID Resmi Bebas dari Penjara Hari Ini, Nora Alexandra Jadi Penjamin

Baca juga: Anak Shireen Sungkar Punya Utang di Kantin Sekolah, Tagihannya Ratusan Ribu

Konser Betrand Peto akan digelar di Tennis Indoor Senayan, kawasan Stadion Utama Gelora Bung karno, Senayan, Jakarta Pusat, pada 22 Oktober 2022.

Ruben menyebut konser perdana bagi putranya ini bisa menjadi momen terindah bagi Betrand maupun keluarga.

Selain itu, Ruben membeberkan dalam konser sang putra akan dimeriahkan oleh musisi bertabur bintang.

Betrand Peto yang biasa disapa Onyo ini sudah lama ingin tampil langsung di depan penggemarnya.