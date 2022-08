Profil Lee Yoo Mi, Pemain Drama Korea Terbaru Mental Coach Je Gal Gil

Tribunlampung.co.id, Jakarta – Aktris Lee Yoo Mi bakal membintangi drama Korea terbaru berjudul Mental Coach Je Gal Gil (2022). Simak profil Lee Yoo Mi.

Profil aktris cantik Lee Yoo Mi banyak dicari lantaran terlibat dalam drama Korea terbaru Mental Coach Je Gal Gil.

Adapun profil Lee Yoo Mi menjadi acuan untuk mengenal lebih jauh sang pemeran drama Korea terbaru Mental Coach Je Gal Gil.

Diketahui drakor terbaru tersebut diproduksi oleh tvN dan bakal segera tayang.

Ia akan berperan sebagai seorang atlet sketer kecepatan trek pendek bernama Cha Ga Eul.

Cha Ga Eul pernah mendapatkan medali emas di kejuaraan dunia sebelum akhirnya kariernya mulai meredup.

Cha Ga Eul pun merasa marah dan kecewa dengan dirinya sendiri.

Ia pun hanya bisa memendam apa yang ia rasakan, sebelum akhirnya bertemu dengan Je Gal Gil (Jung Woo).

Sebelum membintangi drama Korea ini, Lee Yoo Mi juga pernah membintangi drakor lain yang populer.

Satu di antaranya adalah drama Korea berjudul ‘All of Us Are Dead’ yang tayang perdana pada 28 januari 2022 lalu.