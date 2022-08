15 Rekomendasi Drama Korea Terbaru yang Mulai Tayang Agustus 2022

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Daftar Drama Korea yang tayang pada Agustus 2022. Ada banyak drama Korea terbaru yang siap menghibur, dari genre komedi romantis hingga Drama Korea bertema hukum dan kriminal.

Bagi penggemar SNSD, ada dua drama Korea terbaru yang pemerannya adalah dua personel SNSD, yakni Sooyoung yang main drakor terbaru If You Wish Upon Me dan Yoona yang main di dakor terbaru Big Mouth.

Berikut adalah 15 rekomendasi drama Korea terbaru yang tayang Agustus 2022 dan bisa dinikmati dari berbagai saluran, seperti Disney+ Hotstar, Viu hingga Netflix.

1. Big Mouth (2022)

Big Mouth dibintangi aktor ternama Lee Jong Suk dan aktris Yoona SNSD.

Drakor terbaru Big Mouth tayang perdana 29 Juli lalu di saluran MBC dan Disney+ Hotstar.

Mengusung genre hukum dan kriminal, drakor terbaru Big Mouth akan tersaji dalam 16 episode.

Dalam serial ini, Lee Jong Suk akan berperan sebagai Park Chang Ho, seorang pengacara yang kerap gagal memenangkan persidangan.

Saat ingin meningkatkan ketenaran usai ditunjuk sebagai penasihat hukum atas kasus pembunuhan kalangan atas, ia tiba-tiba dituduh menjadi penjahat, yakni seorang penipu kelas kakap.

Julukan Park Chang Ho yang sebelumnya Big Mouth atau Si Banyak Omong pun dalam semalam langsung berganti menjadi Big Mouse. Pasalnya, si penipu kelas kakap itu dikenal dengan julukan Big Mouse.

Ia juga harus menerima nasibnya berakhir mendekam di penjara akibat tuduhan tersebut.