5 Drama Korea Terbaru yang Tayang September 2022

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Ada beberapa drama Korea terbaru yang bakal tayang pada September 2022 mendatang.

Penayangan drama Korea terbaru pada periode September banyak dinanti para penggemar Kdrama.

Ini lantaran drama Korea terbaru yang tayang September dibintangi oleh artis terkenal, seperti Taecyeon 2PM dalam drakor Blind.

Berikut ini Tribunlampung.co.id merangkumnya untuk Anda.

1. Blind (2022)

Penyanyi Taecyeon 2PM dan Jung Eun Ji Apik akan membintangi drama Korea terbaru Blind (2022).

Serialnya berjumlah 16 episode dan tayang di saluran tvN, setiap Jumat dan Sabtu.

Sang sutradara Shin Yong Hwi dikenal sebagai orang yang ada di balik drakor hits Reply 1997, Reply 1994, Reply 1988, Prison Playbook, dan Hospital Playlist.

Sementara sang penulis naskah Kwon Ki Kyung terkenal dengan karyanya, seperti drakor Crazy in Love, Protect The Boss, All About My Romance, Hello Monster, Suspicious Partner, dan Link: Eat, Love, Kill.

Selain Taecyeon 2PM dan Jung Eun Ji Apik, drama Korea terbaru Blind akan menggaet pemain drama Crash Landing on You, yakni Ha Seok-Jin.