Nathalie Holscher Curhat Soal Diam Adalah Emas, Sindir Putri Delina?

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Di tengah perceraian dan dugaan perselingkuhan Sule, Nathalie Holscher curhat soal diam adalah emas.

Dalam curhatannya di media sosial, Nathalie Holscher mengatakan selama ini kerap menerapkan hal tersebut dalam menjalani kehidupannya.

"Dulu selalu menerapkan 'Silent is Gold', disindir-sindir = silent is gold, mau dijatuhkan = silent is gold, disakitin = silent is gold," tulis Nathalie Holscher dikutip dari Instagram, Senin (8/8/2022).

Akan tetapi, ibu satu anak ini juga menambahkan dirinya baru menyadari bahwa hal ini tak bisa selalu diterapkan.

Pasalnya Nathalie berujar bila terlalu lama diam dalam menghadapi permasalahan, dia akan berakhir dimanfaatkan oleh orang lain.

Baca juga: Pernikahan Ketiga Risty Tagor Misterius hingga Cerai, Kini Mengaku Trauma Nikah

Baca juga: Doddy Sudrajat Beri Pesan ke Faisal Setelah Gagal Rebut Hak Perwalian Gala Sky

"Ternyata penerapan Silent is Gold itu tergantung dalam konteksnya ya. Kalo ke silent-an lama2 suka dimanfaatin. Kadang suka bingung kalo dibilang tau kebenarannya.. kebenarannya kayak apa sih?" tambahnya.

Di kesempatan yang sama, istri Sule ini menyemangati diri agar selalu kuat dalam menghadapi masalah.

"Semangatku untuk hari ini dan seterusnya..hai nathalie..walaupun kamu yatim piatu tapi kamu gak sendiri, kamu kuat, dan kamu bisa. Terkadang yang gak punya siapa2 dan gapunya apa2 suka disalahgunakan," pungkasnya.

Lantas apakah curhatan Nathalie Holscher itu bermaksud menyindir Putri Delina?

Sayangnya, istri Sule ini tak menjelaskan secara jelas maksud dari unggahannya.