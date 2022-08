Pengakuan Luna Maya Alami 3 Kali Titik Terendah dalam Hidupnya, Ada Ariel Noah?

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Luna Maya mengaku tiga kali mengalami titik terendah dalam hidupnya kepada Nathalie Holscher.

Dikutip dari kanal YouTube Nathalie Holscher, salah satu titik terendah dalam hidup Luna Maya saat terliibat skandal video dengan Ariel NOAH.

Luna Maya pun membeberkan cara bangkit dari masalah yang pernah menimpanya kepada Nathalie Holscher.

Diketahui, saat ini Luna Maya tengah menikmati hidup dan kesuksesannya dengan jalan-jalan ke berbagai tempat di dunia.

Dari berbagai postingannya, Luna Maya juga terlihat sangat gembira.

Namun, siapa sangka, ia pernah mengalami titik terendah dalam hidupnya.

Tak hanya sekali, tapi tiga kali.

"Titik terendah aku ada dua kali, tiga kali banyak ya, aku tipikal yang jalani aja," ucap Luna Maya kepada Nathalie Holscher.

Meski begitu, segala hal yang sudah menimpanya, diakui Luna Maya justru membuatnya menjadi lebih dewasa.

"Move on ya kita berusaha untuk move on, tapi yang bisa buat kita move on apa nggak itu ya masalah waktu aja sih."