Tissa Biani dan Dul Jaelani Disebut Nikah 8 Agustus 2022, Langsung Banjir Doa

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Gegara unggahan di Instagram, Tissa Biani dan Dul Jaelani langsung jadi buah bibir lantaran disebut akan nikah pada 8 Agustus 2022.

Sebelumnya, 1 unggahan foto Tissa yang berpose mesra dengan Dul di Instagram pada Jumat (5/8/2022), membuat netizen ramai menduga jika keduanya nikah 8 Agustus 2022.

Lalu, apakah benar hari ini, Senin, 8 Agustus 2022, Tissa Biani dan Dul Jaelani resmi nikah?

Diketahui, dalam unggahan Tissa melalui akun Instagram pribadinya, @tissabiani, ia menuliskan caption yang berbunyi, “8.8.22 finally the wait is over.. can’t wait @duljaelani'.

Dul pun merespon postingan kekasihnya tersebut pada kolom komentar.

Baca juga: Rizky Kinos Mengaku Kencani 2 Wanita 1 Hari, Nycta Gina: Gue Dapat Pahala

Baca juga: Lucinta Luna Klaim Wajah Barunya Mirip Jisoo Blackpink, The Real Ratu 9 Nyawa

Putra ketiga Ahmad Dhani itu menuliskan, “Can’t wait..”

Warganet makin penasaran. Mereka ingin tahu maksud dari ungguhan foto Tissa dan komentar Dul tersebut.

Banyak yang beranggapan keduanya akan menikah dan turut mendoakan agar hubungan kedua sejoli ini bisa lanjut ke jenjang berikutnya dalam waktu dekat.

Seperti yang diungkapkan akun @ella_noorlaella, “Alhamdulillah.. Kayanya @tissabiani & @duljaelani Akan Segera Di Hallalkan. Aamiin Ya Alloh..”.

Tak ingin membuat warganet penasaran, Tissa dan Dul akhirnya mengungkapkan apa yang sebenarnya mereka nantikan.