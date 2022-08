Penampilan Krisdayanti saat Konser Disorot, Anak Raul Lemos Ikut Komentar

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Penampilan Krisdayanti saat manggung di Malang, Jawa Timur mendapat komentar dari anaknya, Amora Lemos akibat gaun yang ia kenakan.

Melalui DM (Direct Message), Amora Lemos memberikan komentarnya pada gaun yang dikenakan Krisdayanti.

Dalam konser di Malang tersebut, Krisdayanti tampak mengenakan gaun model press body berwarna hitam kombinasi putih.

Gaun yang dipakai Krisdayanti juga terdapat rumbai di bawah sehingga membuat baju tersebut terlihat meriah.

Lewat unggahan di media sosial pribadinya, Kriadayanti membagikan sederet potretnya saat tampil manggung.

Baca juga: Nycta Gina Merasa Belum Bisa Jadi Istri yang Bisa Diandalkan karena Tak Bisa Masak

Baca juga: Rizky Billar Dulu Ingin Jadi PNS, Kini Malah Jadi Artis dan Pebisnis

Ada hal menarik di momen tersebut, ternyata penampilan Krisdayanti berhasil mencuri perhatian publik.

Tak hanya para penggemar, sang putri, Amora Lemos juga terlihat terpukau dan ikut mengomentari gaun yang dipakai sang Diva.

Dalam unggahan, Krisdayanti tampil energik dengan menyanyikan lagu "Send My Love (To Your New Lover)" milik Adele.

"Kata amora, 'Your dress its cute', kasih nggak yaaaa? Gemes amora udah gadissss," tulis Krisdayanti dikutip TribunStyle.com dari Instagram, Senin (8/8/2022).

Tak sedikit, netizen memberikan komentar positif dan memuji penamilan Krisdayanti di unggahannya.

Baca juga: Hotman Paris Ditantang Adu Tinju MMA, Mantan Suami Iqlima Kim Tawarkan Uang Triliunan

Baca juga: Amanda Manopo Tampil Serba Ungu, Pegang Bunga Krisan ternyata Lambangkan Perpisahan dan Kesedihan