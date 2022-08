Profil Shin Ha Kyun Pemeran Steve di Drama Korea Terbaru Unicorn

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Berikut profil Shin Ha Kyun pemeran Steve di drama Korea terbaru atau drakor terbaru Unicorn dengan genre komedi yang tayang mulai 26 Agustus 2022.

Sebelum tampil di drama Korea terbaru Unicorn, Shin Ha Kyun juga pernah membintangi sejumlah Drama Korea.

Kini bersama dengan artis lain seperti Won Jin Ah (She Would Never Know) dan Lee Yoo Jin (Idol The Coup), Shin Ha Kyun akan tampil bersama di drama Korea terbaru Unicorn.

Shin Ha Kyun lahir pada tanggal 30 Mei 1974 di Jungnang-gu Seoul Korea Selatan.

Pria dengan tinggi 175 cm ini memiliki golongan darah O.

Shin Ha Kyun memiliki berat badan 67 kilogram dan beragama Budha.

Shin Ha Kyun menempuh pendidikan pertamanya di sekolah dasar Seoul Mukdong, lalu meneruskan pendidikan menengah pertamanya dan sekolah menengah atas di Taereung.

Aktor Shin Ha Kyun menempuh pendidikannya di Seoul Institute of the Arts mengambil jurusan Broadcasting Entertainment.

Shin Ha Kyun dilatih menjadi aktor panggung sebelum berakting di drama yang besar.

Ia mulai mengasah bakat aktingnya dengan berlatih menjadi aktor panggung di Universitasnya, kemudian ia melanjutkan bakatnya di jurusan film.

