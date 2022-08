11 Drakor Ji Chang Wook, Pemeran Drama Korea Terbaru If You Wish Upon Me

Ilustrasi Ji Chang Wook. Simak drama Ji Chang Wook, pemeran utama drama Korea terbaru If You Wish Upon Me (2022)

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Pemeran utama drama Korea terbaru If You Wish Upon Me (2022) Ji Chang Wook telah membintangi banyak drama sebelumnya.

Drama Korea terbaru Ji Chang Wook yakni If You Wish Upon Me baru saja tayang perdana pada Rabu (10/8/2022) lalu.

Dalam drama Korea terbaru If You Wish Upon Me, Ji Chang Wook beradu akting dengan Sooyoung SNSD.

Berikut ini Tribunlampung.co.id merangkum drakor yang dibintangi oleh Ji Chang Wook:

1. Warrior Baek Dong Soo.

Baca juga: 3 Koleksi Tas Mewah Yoona SNSD di Drama Korea Terbaru Big Mouth

Baca juga: 4 Rekomendasi Drama Korea Bertema Narkoba Terbaru 2022

2. Five Fingers.

3. Empress Ki.

4. Healer.

5. The K2.

6. Suspicious Partner.