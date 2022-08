Sinopsis Ongoing Loved One, Drama Korea Terbaru tentang Romansa Kampus

Ilustrasi pemain Ongoing Loved One (2022). Simak sinopsis drama Korea terbaru Ongoing Loved One (2022) yang tayang pada 26 Agustus 2022 mendatang.

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Berikut ini adalah sinopsis drama Korea terbaru Ongoing Loved One (2022).

Sinopsis drama Korea terbaru Ongoing Loved One mulai banyak dicari menjelang penayangannya.

Secara singkat, sinopsis drama Korea terbaru Ongoing Loved One mengangkat tentang romantis kehidupan kampus.

Rencananya, drakor terbaru tersebut akan tayang pada 26 Agustus 2022 mendatang.

Mengusung genre drama percintaan anak muda, drama ini disutradarai oleh Park Gun Young.

Sementara naskahnya ditulis langsung oleh Lee Joo Young.

Drama Ongoing Loved One diproduksi oleh Studio G+.

On Going Loved On akan tayang tiap Jumat di layanan Naver TV sampai 7 episode.

Sinopsis drama ini yaitu menceritakan tentang kehidupan kampus yang manis dan pahit dari mereka yang ingin melindungi cinta dan persahabatan bahkan dalam kehidupan kampus yang keras.

Drama ini juga menggambarkan kisah anak muda yang melakukan perjalanan melalui waktu sebelum dan sesudah COVID-19, bergaul dengan orang baru, dan melindungi cinta pertama mereka dengan berani.