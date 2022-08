Tak Tahan Hujatan Warganet, Ipar Vanessa Angel Fuji Jatuh Sakit

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Baru-baru ini terungkap jika adik ipar Vanessa Angel, Fuji jatuh sakit.

Kabar Fuji sakit disampaikan oleh sang kekasih, Thariq Halilintar lewat unggahan Instagram.

Kini berhembus kabar jika Fuji jatuh sakit lantaran terus-menerus dihujat warganet.

"Uti lagi sakit guys, doain yaa semoga Uti sehat lagi dan happy lagi, she have been so strong tapi dia tetap manusia jadi bisa sakit guys," kata Thariq Halilintar lewat unggahan Instagramnya.

Diketahui Fuji menuai hujatan setelah berkomentar negatif pada Rafael Adwel.

Atas kejadian tersebut, Thariq Halilintar pun memberikan pembelaan.

Hal ini ia sampaikan saat membuka Q and A di cerita Instagramnya.

"Tanggapan soal lisan Uti (Fuji) yang viral," tanya akun yang tak disebutkan namanya.

Thariq Halilintar mengaku Fuji memang belum bisa menempatkan posisi bercanda.

"Fuji yang aku kenal candaannya selalu sama, on dan off kamera, kadang becandanya yang biasa buat nongkrong jadi kebawa di depan kamera," kata Tahriq Halilintar pada Jumat (12/8/2022).