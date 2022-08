7 Drama Korea Terbaru Adaptasi Webtoon, Drakor Terbaru Beragam Genre

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Berikut beberapa drama Korea terbaru yang diadaptasi dari webtoon. Genre drakor terbaru tersebut beragam.

Setidaknya ada 7 drama Korea terbaru yang diadaptasi dari webtoon.

Biasanya, webtoon tersebut sangat populer sehingga dibuatkan drama Korea terbarunya.

Berikut Tribunlampung.co.id merangkumnya untuk Anda.

1. Yumi's Cells (2021-2022)

Webtoon "Yumi's Cells" oleh Lee Dong Geon diadaptasi menjadi sebuah drama.

Ini menceritakan kisah yang berhubungan dengan Yumi seorang pekerja kantoran biasa berusia 30-an dari perspektif sel-sel kepalanya.

"Yumi's Cells" adalah drama yang ditunggu-tunggu pada tahun 2021 karena susunan pemainnya dan karena didasarkan pada webtoon populer.

Aktris papan atas Kim Go Eun adalah aktris utama.

Dia sebelumnya berakting dalam drama seperti "Cheese in the Trap", "Goblin", dan "The King: Eternal Monarch".