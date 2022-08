Bupati Dendi Beri Hadiah Liburan ke Pahawang kepada Paskibraka Pesawaran

Tribunlampung.co.id, Pesawaran - Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona mengabulkan permintaan Paskibraka setempat untuk berlibur ke Pulau Pahawang setelah menyelesaikan tugas dalam rangkaian peringatan HUT ke-77 RI.

Bupati mengapresiasi Paskibraka Pesawaran atas tugas dalam upacara HUT RI Ke 77 di Lapangan Pemkab.

"Sangat memuaskan dan membanggakan apa yang sudah dilakukan Paskibraka pada peringatan HUT ke-77 RI," ujar Bupati Pesawaran, Kamis (18/08/2022).

Dijelaskannya, tahun 2022 berbeda dari dua tahun lalu.

Bahkan menjadi tahun pertama setelah masa pandemi Covid-19 mulai mereda.

Ia menilai, persiapan, latihan, dan juga proses tahapan-tahapan yang lainnya bisa disusun dan dijalankan secara matang dan baik.

Dendi mengungkapkan rasa kebanggannya terhadap para paskibra Pesawaran.

Bupati juga memberikan hadiah untuk para personil paskibraka.

"Best of the best sekali untuk para paskibraka, untuk hadiah kalian mau kemana, bisa saya atur" ucapnya kepada para paskibraka.

Dalam acara makan malam dan ramah tamah tersebut Dendi meminta kepada pihak terkait untuk menyiapkan secara khusus liburan di Pulau Pahawang dalam Festival Pahawang mendatang.