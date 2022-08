Melaney Ricardo dan Tyson Lynch pernah Jalani Hubungan Jarak Jauh Akibat Pandemi Covid-19

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Melaney Ricardo dan suaminya Tyson Lynch sempat jalani hubungan jarak jauh akibat pandemi Covid-19 dan saling introspeksi diri.

Hal itulah yang akhirnya membuat kabar bahwa rumah tangga Melaney Ricardo dan Tyson Lynch sudah kandas.

Namun kini pandemi Covid-19 mereda Melaney Ricardo dan suaminya Tyson Lynch sudah harmonis kembali dan akan terus pwertahankan rumah tangga.

Melaney menjelaskan di Angeline Sondakh dalam YouTube Channel Keema Entertainment sebelumnya dirinya memang menjalin hubungan jarak jauh dengan sang suami.

Hal itu karena Tyson Lynch sedang memiliki urusan penting di negara asalnya Australia.

Lantas saat dia ingin balik ke Indonesia, Tyson tak bisa karena masih pandemi.

"Kalau yang sebelumnya kan kita LDR karena Tysonnya enggak bisa kembali ke Indonesia," ujar Melaney.

Tapi Melaney Ricardo tak menampik bahwa hubungannya dengan sang suami saat itu sedang tidak baik-baik saja.

"Kemarin kan kita bener-bener try to cooling down ya apa namanya rehat sementara untuk berpikir begitu," tambahnya.

“Namanya rumah tangga, pastilah 12 tahun sama-sama terkadang memang ada masalah dan segala macamnya.”