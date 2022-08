Hubungan Pernikahan Melaney Ricardo dan Tyson Lynch sempat Cooling Down

Melaney Ricardo dan suaminya, Tyson Linch sempat coolong down untuk kelajutan rumah tangganya.

Tribunlampung.co.id, Jakarta – Melaney Ricardo mengaku hubungannya bersama suaminya Tyson Lynch sempat menjalani rehat.

Melaney Ricardo dan Tyson Lynch pun sama-sama berfikir ulang tentang kelanjutan pernikahan mereka.

Menurut pendapat Melaney hal itu termasuk wajar karena usia pernikahan mereka sudah berjalan 12 tahun.

“Namanya rumah tangga, pastilah 12 tahun sama-sama terkadang memang ada masalah dan segala macamnya.” kata Melaney dalam YouTube Channel Keema Entertainment.

Presenter ini menjelaskan hal itu terjadi saat dirinya menjalin hubungan jarak jauh dengan sang suami.

Ketika itu, Tyson Lynch sedang memiliki urusan penting di negara asalnya yakni Australia.

Lantas saat dirinya ingin kembali ke Indonesia, Tyson tak bisa karena masih pandemi Covid-19.

"Kalau yang sebelumnya kan kita LDR karena Tysonnya enggak bisa kembali ke Indonesia," ujar Melaney.

Tapi Melaney Ricardo tak menampik bahwa hubungannya dengan sang suami saat itu sedang tidak baik-baik saja.

"Kemarin kan kita bener-bener try to cooling down ya apa namanya rehat sementara untuk berpikir begitu," tambahnya.