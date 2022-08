Thariq Halilintar Putus dengan Fuji, Sebut Tak Temui Jalan Keluar

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Hubungan asmara pasangan Thariq Halilintar dan Fuji rupanya tak berjalan mulus lantaran sempat putus.

Thariq Halilintar dan Fuji putus karena merasa hubungan mereka jalani mulai toxic.

Keputusan untuk putus diambil lantaran Thariq Halilintar dan Fuji mengaku tak menjumpai jalan keluar yang lain.

"Ada suatu hal yang dia enggak suka banget dari aku, dan aku enggak suka banget dari dia, somehow kita enggak ketemu jalan keluarnya," ujar Thariq dikutip dari YouTube Axel Matthew Thomas.

Kala itu, Thariq merasa ada hal yang tak disukainya dari adik ipar almarhum Vanessa Angel itu. Begitu juga sebaliknya.

Mereka sama sekali tak menemukan jalan keluar untuk menyelesaikan masalah tersebut hingga akhirnya memutuskan untuk pisah.

"Akhirnya, wah ini enggak bisa nih, kita enggak bisa disatuin bareng, malah jadi toxic to each other, kita sempet ngerasain kayak gitu," kata Thariq.

Selama itu, diakui adik Atta Halilintar itu, tak berkomunikasi dengan Fuji.

"Sempat enggak kontak-kontakan," lanjutnya.

Kondisi tersebut bahkan berlangsung lumayan lama.