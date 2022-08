11 Drakor tentang Anak Sekolah, Ada Drama Korea Terbaru Golden Spoon

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Terdapat beragam drama Korea terbaru yang seru untuk ditonton. Tak terkecuali drakor tentang anak sekolah seperti Golden Spoon (2022).

Pasalnya, drama Korea terbaru tentang anak sekolah menyajikan kisah yang manis dan seru untuk diikuti.

Meski umumnya drama Korea terbaru tentang anak sekolah didominasi dengan cerita persahabatan dan romansa, tetapi sebenarnya ada beragam variasi genre yang bisa dinikmati.

Contoh genre drakornya bisa keluarga, thriller, komedi, misteri, fantasi, dan lain-lain.

Jika Anda ingin bernostalgia akan masa-masa sekolah, berikut beberapa rekomendasi drakor tentang anak sekolah.

1. Golden Spoon (2022).

2. All of Us are Dead (2022).

3. Twenty Five, Twenty One (2022).

4. Racket Boys (2021).

5. True Beauty (2020).