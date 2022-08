Lucinta Luna Buka Celana saat Mabuk, Boy William Teriak Ketakutan

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Artis kontroversial Lucinta Luna buka celana menjadi sorotan hingga membuat Boy William teriak ketakutan.

Aksi Lucinta Luna buka celana tersebut dilakukan saat diundang Boy William untuk berbincang di YouTubenya sambil minum minuman beralkohol.

Lucinta Luna yang diduga sudah mabuk tersebut lantas buka celana di hadapan Boy William.

“Kali ini bener-bener Drinks! This content is only for mature audience and 18 above. This is just for entertainment and laughter only! 7PM today!" tulis Boy William di Instagram, Jumat (26/8/2022).

Benar saja, Lucinta Luna bahkan sampai berani membuka celananya setelah menegak beberapa gelas minuman beralkohol.

Mulanya artis 33 tahun ini ditanya soal hal yang paling membuatnya bersedih.

"Apa yang membuat kamu sedih?" ujar Boy.

Lucinta pun mencurahkan isi hatinya kepada Boy.

Dia mengatakan kabar yang menyebutnya sebagai transgender ternyata membuat dirinya sedih.

Padahal, Lucinta Luna mengaku perempuan sejak lahir.