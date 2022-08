Beredar Postingan Bucin Ahmad Dhani, Ternyata Ada Dalangnya

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Belum lama ini beredar postingan musisi Ahmad Dhani bernuansa romantis untuk sang istri, Mulan Jameela.

Postingan tersebut dibagikan melalui akun Instagram Ahmad Dhani, @ahmaddhaniofficial pada Jumat (26/08/2022).

Dalam postingan tersebut tampak siluet Mulan Jameela, disertai caption romantis Ahmad Dhani.

"The one that i love (seseorang yang aku cintai)," tulis Ahmad Dhani.

Di foto itu, Mulan tampak sedang berdiri di dekat pantai.

Ia terlihat menikmati indahnya pemandangan matahari yang akan terbenam.

Tak berselang lama, Mulan langsung membalas pesan cinta suaminya.

"I love you more," tulis pelantun lagu Makhluk Tuhan Paling Seksi tersebut.

Mengetahui hal itu, sontak netizen langsung heboh tak karuan.

Sayangnya, netizen malah ramai mencurigai postingan Ahmad Dhani untuk Mulan Jameela tersebut.