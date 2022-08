Sinopsis May It Please The Court, Drama Korea Terbaru Jung Ryeo Won Tayang September 2022

Ilustrasi poster drakor. Berikut sinopsis drama Korea terbaru May It Please The Court (2022) dibintangi Jung Ryeo Won.

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Berikut sinopsis drama Korea terbaru atau drakor terbaru May It Please The Court yang dijadwalkan tayang pada September 2022 dan dibintangi oleh artis Jung Ryeo Won.

Sinopsis drama Korea terbaru May It Please The Court banyak dicari penggemar Drama Korea lantaran menampilkan banyak artis berbakat.

Berdasarkan sinopsisnya, drama Korea terbaru May It Please The Court dibintangi oleh Jung Ryeo Won dan Lee Kyu Hyung.

Drama korea terbaru May It Please The Court akan tayang mulai September 2022 mendatang.

Drama ini disutradarai oleh Kang Min Ku yang dulunya juga menyutradarai beberapa drama populer seperti Good Job, Pumpkin Time, The Goddess of Revenge dan Itaewon Class.

Naskah asli drama ini ditulis oleh Jung Hye Jin (novel) dan Kim Dan.

Drama ini merupakan drama adaptasi novel.

Drama ini akan berjumlah 12 episode.

Drama ini akan tayang di platform streaming Disney+ Hotstar.

May It Please The Court bergenre misteri, hukum dan drama.