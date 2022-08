Sinopsis Drakor Three Bold Siblings, Drama Korea Terbaru Lee Ha Na

Ilustrasi pemeran drakor Three Bold Siblings (2022). Sinopsis drama Korea terbaru Three Bold Siblings (2022) yang dibintangi Lee Ha Na.

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Berikut sinopsis drama Korea atau drakor terbaru berjudul Three Bold Siblings (2022) yang dibintangi Lee Ha Na.

Sinopsis drama Korea terbaru Three Bold Siblings banyak dicari penggemar Kdrama lantaran kisahkan tentang tiga bersaudara yang mempunyai konflik masing-masing

Berdasarkan sinopsisnya, drama Korea terbaru Three Bold Siblings dibintangi Lee Ha Na dan Lim Ju Hwan.

Drama ini di sutradarai oleh Park Man Young.

Park Man Young juga kerap menyutradarai drama Korea di antaranya Manhole, The Virtual Bride, Love & Secret, All About Marriage, Chilwu, the Mighty serta masih banyak lainnya.

Naskah asli drama ini ditulis oleh Kim In Young.

Kim In Young juga menuliskan beberapa script untuk drama lainnya.

Yakni Black Knight: The Man Who Guards Me, Unkind Ladies, When a Man Loves, Man From the Equator, Still, Marry me serta masih banyak drakor lainnya.

Drama ini diproduksi oleh saluran televisi Korea Selatan, KBS2.

Drama ini akan rilis pada 24 September 2022 sampai 12 Maret 2023.