10 Rating Drama Korea Terbaru Hari Ini, Drakor Good Job Paling Banyak Ditonton

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Drama Korea terbaru yang sedang tayang September 2022, bersaing memperoleh rating tinggi dari penggemar drakor.

Rating menjadi ukuran untuk menentukan drama Korea terbaru tersebut banyak diminati para penggemar drakor.

Adapun rating drama Korea terbaru hari ini dimenangkan oleh drakor Good Job milik Yuri SNSD.

Sementara beberapa rating drama Korea lainnya yang mengalami kenaikan dan penurunan tak terlalu signifikan.

Simak rincian ratingnya berikut ini, dilansir dari minggu terakhir di bulan Agustus sampai awal September 2022.

1. If You Wish Upon Me (2022)

Drama yang tayang tiap Rabu dan Kamis ini sudah menginjak episode ke 8.

Episode 8 dari drama yang dibintangi Ji Chang Wook dan Sooyoung SNSD tersebut mencatat rating rata-rata nasional sebesar 2,4 persen.

Sedikit bertambah dibandingkan episode 7 sebelumnya sebesar 2,3 persen.

2. Adamas (2022)