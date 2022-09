Anaknya Lamar Jessica Mila, Otto Hasibuan Sebut Tak Memilih Mantu dari Kalangan Selebriti

Tribunlampung.co.id, Jakarta – Pengacara Otto Hasibuan beri tanggapan soal putranya Yakup Hasibuan melamar pesinetron Jessica Mila di Bali.

Putra Otto Hasibuan melamar Jessica Mila dengan penuh haru di hadapan keluarga higga sahabat.

Otto Hasibuan menyebut dirinya tak memilih mantu dari kalangan selebriti untuk putranya.

Video lamaran romantis Yakup Hasibuan dan Jessica Mila sempat heboh dan viral di media social.

Publik pun sangat menanti kapan pernikahan Yakup Hasibuan dan Jessica Mila akan berlangsung.

Pengacara kondang Otto Hasibuan pun dimintai tanggapan soal kabar pernikahan putranya dengan Jessica Mila.

Pria 63 tahun ini menyebut jika hal yang dilakukan oleh Yakup Hasibuan dan Jessica Mila itu bukanlah lamaran.

Otto Hasibuan menilai hal yang dilakukan Yakup Hasibuan hanya untuk menanyakan apakah Jessica Mila ingin menikah dengan putranya.

“Sebenarnya bukan lamaran ya, itu kan urusannya anak muda. Katanya kan itu purpose saja, jadi Yakup dengan Mila ya dia purpose kepada Mila. Mau nanya will you marry me, gitu kan,” ungkap Otto Hasibuan, dikutip dari YouTube Intens Investigasi pada Sabtu (3/9/2022).

Meski belum ada lamaran yang resmi, kedua orang tua Yakup Hasibuan dan Jessica Mila disebut hadir dalam acara tersebut.