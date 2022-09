Arya Saloka Balik ke Sinetron Ikatan Cinta, Amanda Manopo: Aku Lelah

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Artis Amanda Manopo mengunggah postingan sedih usai mengetahui kembalinya pemeran Aldebaran, Arya Saloka ke Sinetron Ikatan Cinta.

Dalam unggahan Instagram @amandamanopo, Amanda Manopo menuliskan kata lelah, setelah ramai kabar jika Arya Saloka balik ke Ikatan Cinta.

Detailnya, Amanda Manopo yang kerap dikaitkan Arya Saloka membagikan foto masa kecilnya dengan sang ibunda tercinta, Henny Manopo Lugue.

"Hai mi, i miss you. I need your hugs right now (aku merindukanmu. Aku membutuhkan pelukanmu saat ini)," tulis Amanda Manopo.

Diketahui, Arya Saloka dan Amanda Manopo menjadi pasangan yang paling dinanti ketika Sinetron Ikatan Cinta akan tayang.

Baca juga: Kondisi Mantan Suami Celine Evangelista Kini Berubah Drastis Cari Peruntungan Jadi YouTuber

Baca juga: Sisca Kohl dan Jess No Limit Jadi Sorotan, Beri Uang Lebih saat Bayar Makan di Warteg

Lalu, benarkah Amanda lelah harus dipasangkan kembali dengan suami Putri Anne, Arya Saloka di sinetron Ikatan Cinta?

Amanda Manopo bahkan sudah mulai menyerah dan hanya bisa berserah diri saat mengetahui kembalinya Arya Saloka di Ikatan Cinta.

Kemarahan Amanda Manopo ini diketahui lewat laman instagram pribadinya disaat ramai kabar Arya Saloka resmi kembali ke Ikatan Cinta.

Amanda Manopo pun secara blak-blakan mengaku dirinya kini sedang merasa lelah.

Dalam foto tersebut Amanda Manopo sedang merayakan ulang tahun.

Terlihat, Amanda Manopo dibantu sang ibunda untuk memotong kue ulang tahun tersebut.