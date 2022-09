13 Rekomendasi Drama Korea Terbaru Viu 2022, Ada Drakor Todays Webtoon

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Penggemar Kdrama dimanjakan dengan drama Korea atau drakor terbaru yang tayang di Viu selama 2022.

Ada banyak drama Korea terbaru yang mengudara di platform streaming Viu periode 2022.

Di antara drama Korea terbaru yang ada di Viu yakni drakor hit Today's Webtoon (2022) dan If You Wish Upon Me (2022).

Berikut ini Tribunlampung.co.id merangkumnya untuk Anda.

1. Today's Webtoon (2022)

Diketahui drakor yang dibintangi Kim Se Jeong ini tayang pada 29 Juli 2022 silam di platform streaming Viu.

Mengusung genre komedi romantis, drakor ini diadaptasi dari manga “Juhan Shuttai!” karya Naoko Matsuda.

Ini menceritakan tentang On Ma-Eum (Kim Se-Jeong) dulunya adalah seorang atlet judo yang bermimpi jadi editor webtoon.

Hidupnya berputar di sekitar olahraga, tetapi cedera mengakhiri karirnya di judo.

Dia kemudian mendapatkan pekerjaan pertamanya di departemen editorial webtoon sebagai staf kontrak.