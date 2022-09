Gaya Pacaran Fuji dan Thariq Halilintar Disorot, Frans Faisal Minta Doa

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Belum lama ini Frans Faisal buka suara soal gaya pacaran adiknya, Fuji dan Thariq Halilintar.

Sebagai kakak, Frans Faisal mengakui menasehati Fuji terkait gaya pacarannya dengan Thariq Halilintar.

Frans Faisal sering mendengar jika gaya pacaran Fuji dan Thariq Halilintar dinilai berlebihan oleh warganet.

Sebelumnya juga beredar kabar tentang Fuji dan Thariq Halilintar yang tengah asyik dugem di sebuah klub malam.

"Bener, bener no komen, aku gak tau apa apa, doain aja yang terbaik buat adikku," ujar Frans Faisal seperti dikutip pada laman Official NIT NOT, Senin (05/08/2022).

Adik dari almarhum Bibi Ardiansyah itu juga mengungkapkan sudah sering menasehati Fuji.

"Kalau nasehatin, aku sebagai abang, cuma bisa nasehatin secara baik-baik, karena kita gak bisa ngomong secara kasar, harus baik-baik," lanjutnya.

Bukan hanya warganet, tetapi Atta Halilintar juga sempat menegur gaya pacaran Fuji dan Thariq Halilintar bak suami istri beberapa waktu lalu.

Walaupun Atta Halilintar sudah menegur tetapi Frans Faisal menilai gaya pacaran adiknya masih batas wajar.

"Kalau aku liat sih, masih baik baik aja pacarannya, Thariq juga orangnya baik kan, sopan," terangnya.