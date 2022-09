Kabar Duka dari Artis Sammy Simorangkir, Sang Istri Keguguran

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Kabar duka datang dari artis Sammy Simorangkir.

Istri tercinta bernama Viviane mengalami keguguran calon anak pertama.

Kabar duka disampaikan Viviane di akun media sosialnya.

Dalam unggahan video, terlihat Sammy Simorangkir menemani Viviane di rumah sakit.

Sebagai sang suami, Sammy Simorangkir terus memberikan semangat untuk sang istri.

"Reeallllyyy hard to let go enggak paham yah Tuhan kasih kami rencanaaa apa, enggak sampe 4 bulan dibikin bahagiaa sekali. Tapi tiba-tiba Tuhan ambil bener-bener tanpa ada tanda apapun, " tulis Viviane dikutip TribunStyle.com dari Instagram, Senin (5/9/2022).

Ibu dua orang anak itu sempat ingin marah dengan kejadian itu.

Namun dirinya mengaku tidak ada hak untuk marah kepada kehendakNya.

"Pengen marah, tapi apa iya aku ini punya hak buat marah sama kehendakNya. mau kuatin iman tapi ngerasa g sekuat itu," sambungnya.

Menurut Viviane, Sammy juga merasakan kesedihan, namun tidak diperlihatkannya.