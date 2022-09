Putus dari Al Ghazali, Alyssa Daguise Unggah Video Berisi Perselingkuhan

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Nama Alyssa Daguise menjadi sorotan usai putus dari aktor tampan Al Ghazali.

Alyssa Daguise lama bungkam terkait kabar putus dengan Al Ghazali yang telah dipacari selama 6 tahun.

Setelah putus dari Al Ghazali, Alyssa Daguise seolah memberi isyarat lewat video di TikTok dengan sound tentang perselingkuhan.

Sound tersebut berbunyi:

'I would rather find another person in the pool of 7 billion people on this planet, than stay with somebody who cheated on me'

(Aku lebih baik mencari orang lain di antara 7 juta orang di planet ini, daripada bertahan dengan seseorang yang menipuku/selingkuh')

Unggahan tersebut sontak tuai sorotan netizen.

Banyak netizen yang mengaitkan unggahan tersebut ditujukan untuk Al Ghazali.

Alih-alih ngaku dapat petunjuk, banyak netizen yang curiga bahwa sebenarnya Al Ghazali selingkuh.

Hingga berita ini diturunkan belum ada tanggapan apapun dari Al Ghazali dan Alyssa Daguise.