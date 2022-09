Profil Jung Da Bin, Bintangi Drama Korea Terbaru Glitch Tayang Oktober 2022

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Aktris Jung Da Bin tampil dalam drama Korea terbaru Glitch (2022). Simak profil Jung Da Bin.

Profil Jung Da Bin banyak dicari penggemar lantaran membintangi drama Korea terbaru Glitch bersama Jeon Yeo Bin.

Lewat profilnya, penggemar drakor dapat lebih kenal dengan pemeran drama Korea terbaru Glitch, Jung Da Bin.

Dalam drakor terbaru Glitch, Jung Da Bin bakal memerankan sebagai pemeran pendukung.

Diketahui Glitch akan tayang pada 7 Oktober 2022.

Baca juga: 12 Rating Drama Korea Terbaru di Awal September 2022, Drakor The Law Cafe Memuaskan

Baca juga: 21 Drakor dan Film Lee Se Young, Bintang Drama Korea Terbaru The Law Cafe

Drakor ini bisa Anda tonton di layanan streaming Netflix.

Sementara, sutradara Roh Doek akan memimpin produksi drakor terbarunya.

Dia dikenal dengan sejumlah karyanya dalam menyutradarai film The Exclusive: Beat The Devil’s Tattoo | Teukjong: Ryangchensalingi dan Very Ordinary Couple.

Sedangkan untuk penulis naskah, kru produksi memercayakan kemampuan Jin Han Sae, yang pernah menggarap naskah drakor 'Extracurricular'.

Sambil menantikan penayangan perdana dari drakor terbaru Glitch, berikut profil Jung Da Bin.