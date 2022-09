Suami Dewi Lestari Meninggal Dunia, Reza Gunawan Dirawat Sebulan Lebih

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Kabar duka, suami dari penulis Dewi Lestari atau Dee Lestari yakni Reza Gunawan meninggal dunia.

Suami Dewi Lestari Reza Gunawan dikabarkan meninggal dunia pada hari ini, Selasa (6/9/2022), sekira pukul 11.53 WIB.

Kabar suami Dewi Lestari meninggal tersebut ditegaskan dari unggahan Instagram presenter Alvin Adam.

"Innalillahi wa'innaillahi rojiun, Telah berpulang mas Reza Gunawan. Selasa, 6 Sept 2022 pukul 11:53 WIB," tulis Alvin Adam dikutip Tribunnews.com, Selasa (6/9/2022).

Berdasarkan kabar Alvin, jenazah Reza Gunawan disemayamkan di rumah duka di BSD, Tangerang Selatan.

Sebelumnya juga Dipha Barus membuat unggahan di sosial media Twitternya dan mengucapkan rasa duka citanya.

"Thank you mas Reza Gunawan, my guru, my big brother. Rest In Love my Guru," tulis Dipha dikutip dari akun @diphabarus.

Adapun jenazahnya kini disemayamkan di rumah duka Delatinos BSD City Tangerang Selatan.

Sebelumnya, Dewi Lestari sempat mengabarkan sang suami mengalami stroke pendarahan hingga harus dilarikan ke rumah sakit.

Kabar ini sempat diumumkan oleh Dewi Lestari melalui sebuah unggahan di akun Instagram pribadinya, @deelestari pada Sabtu (3/9/2022).