15 Drakor Lee Kyu Hyung, Bintang Drama Korea Terbaru May It Please The Court

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Aktor Lee Kyu Hyung bakal membintangi drama Korea terbaru May It Please The Court (2022).

Drama Korea terbaru May It Please The Court milik Lee Kyu Hyung tayang perdana pada 21 September 2022 mendatang di streaming layanan Disney+ Hotstar.

Dalam drama Korea terbaru May It Please The Court, Lee Kyu Hyung memerankan sebagai pengacara bernama Jwa Shi-Baek.

Mengusung genre drama dan misteri, drakor terbaru ini disutradarai oleh Kang Min Gu.

Kang Min Gu juga menyutradarai beberapa drama sebelumnya Good Job, Pumpkin Time, dan The Goddess of Revenge, serta beberapa drama lainnya.

Namun sebelum membintangi drakor terbaru aktris May It Please The Court, Lee Kyu Hyung juga telah sukses bermain di beberapa drama.

Lee Lee Kyu Hyung adalah pemain musik dan aktor Korea Selatan yang lahir pada 29 November 1983.

Sebagai aktor musikal, ia memainkan peran utama dalam penampilan 2019 "Cyrano," dan dinominasikan dalam kategori Aktor Pria Terbaik dari Penghargaan Musik Korea pada tahun yang sama.

Berikut ini beberapa drakor hits Lee Kyu Hyung sebelum mendapatkan peran di May It Please The Court.

1. Casino (2022).