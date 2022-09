Profil Kim Go Eun, Pemeran Oh In Joo di Drama Korea Terbaru Populer Little Women

Profil Kim Go Eun, pemeran drama Korea terbaru Little Women (2022).

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Aktris Kim Go Eun kian melambung usai membintangi drama Korea terbaru Little Women (2022). Simak profil Kim Go Eun.

Profil Kim Go Eun menarik dibahas lantaran berperan sebagai anak perempuan pertama dalam drama Korea terbaru Little Women.

Berdasarkan profilnya, Kim Go Eun yang kini membintangi drama Korea terbaru Little Women lahir pada 2 Juli 1991.

Ia adalah aktris Korea Selatan di bawah naungan agensi BH Entertainment.

Peran pertama Go Eun di layar adalah dalam "A Muse" (2012) yang mendapat pujian kritis.

Baca juga: 4 Alasan Perlu Nonton Drama Korea Terbaru Little Women Dibintangi Kim Go Eun

Baca juga: 11 Rekomendasi Drama Korea Terbaru tvN, Ada Drakor Little Women

Penampilannya yang berani dan naturalistik dalam film tersebut memenangkan penghargaannya di Korea Selatan.

Ia kembali ke layar dalam film thriller kriminal "Monster" (2014) dan dalam drama balas dendam periode terkenal "Memories of the Sword" (2015).

Kim Go Eun membuat debut TV-nya di tvN "Cheese in the Trap" (2016), yang diterima dengan baik.

Terlebih lagi, perannya sebagai pengantin Goblin dalam "Goblin" (2016) meningkatkan popularitasnya.

Pada 2019, Kim Go Eun dinobatkan sebagai duta Chanel untuk Korea Selatan, dan kemudian terpilih menjadi salah satu dari tujuh wajah untuk kampanye "J12 Turns 20" Chanel pada tahun 2020.