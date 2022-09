2 Wanita Pegawai Alfamart di Pesawaran Lampung Disekap Pencuri, Uang Rp 52 Juta Raib

Polres Pesawaran serta Polsek Padang Cermin memeriksa TKP terjadinya pencurian dengan ancaman kepada dua wanita pegawai minimarket Alfmart Way Ratai Wates II di Desa Wates, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran. Uang puluhan juta raib.

Tribunlampung.co.id,Pesawaran- Dua wanita pegawai minimarket Alfamart di Pesawaran Lampung disekap pencuri yang kemudian menggasak uang puluhan juta rupiah.

Sejumlah dua pegawai minimarket di Pesawaran yang di bawah ancaman pencuri ini kemudian diikat sehingga pelaku leluasa menyikat uang di Toko Alfamart.

Peristiwa pencurian disertai ancaman kepada pegawai itu terjadi di Toko Alfamart Way Ratai Wates II di Desa Wates, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran.

Peritiwa itu lantas dilaporkan ke Polsek Padang Cermin dengan laporan polisi

Nomor : LP / B-234/ IX / 2022 / SPK Polsek Padang Cermin / Polres Pesawaran / Polda Lampung, tanggal 7 September 2022.

Kapolsek Padang Cermin, Polres Pesawaran Iptu Apri Sampanuju membenarkan adanya peristiwa pencurian dengan ancaman yang berhasil menggasak uang puluhan juta rupiah itu.

Kapolsek Padang Cermin Iptu Apri Sampanuju menceritakan, kronologi pencurian disertai ancaman itu.

Peristiwa tersebut terjadi Selasa pukul 22.30 WIB di dalam Toko Alfamart Way Ratai Wates II di Desa Wates, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran.

Tiba-taba pelaku datang dengan membawa gunting di tangannya.

Kemudian menodongkan gunting tersebut kepada dua orang wanita pegawai Alfamart bernama Pujiani (26) dan Santi (18).