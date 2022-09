Sinopsis Bargain, Drama Korea Terbaru Jeon Jong Seo Tayang Oktober 2022

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Sukses membintangi drakor Money Heist: Korea, aktris Jeon Jong Seo bakal tampil di drama Korea terbaru Bargain (2022). Simak sinopsis Bargain.

Sinopsis drama Korea terbaru Bargain yang dibintangi oleh Jeon Jong Seo banyak dicari lantaran memberi gambaran cerita drakornya.

Berdasarkan sinopsis, drama Korea terbaru Bargain milik Jeon Jong Seo mengusung genre thriller.

Rencananya, drama Korea terbaru Bargain ini akan tayang di layanan streaming online Korea Selatan TVING pada Oktober 2022 mendatang.

Adapun Jeon Woo Sung bertindak sebagai sutradara, sementara naskah drama Korea terbaru Bargain akan ditulis oleh Jeon Woo Sung, Choi Byung Yoon, dan Kwak Jae Min.

Mereka akan bekerja sama dalam memproduksi tayangan thriller yang direncakan akan berjumlah 6 episode tersebut.

Sejumlah bintang film dan drama ternama juga akan memperlihatkan kepiawaian mereka dalam drakor terbaru bergenre thriller ini.

Tiga di antaranya adalah Jin Sun Kyu, Jeon Jong Seo, dan Chang Ryul.

Jin Sun Kyu yang pernah membintangi drama Through the Darkness itu akan memerankan No Hyung Soo, pria yang terjebak krisis tak terduga.

Sementara itu, Jeon Jong Seo akan bermain sebagai Park Joo Young, ahli tawar-menawar yang tak peduli korbannya.