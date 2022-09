13 Update Rating Drama Korea Terbaru, Drakor Adamas Posisi Teratas

Tribunlampung.co.id, Jakarta – Drama Korea terbaru Adamas (2022) mendapat rating teratas untuk slot tayang Rabu-Kamis. Simak rating drakor terbaru September 2022.

Adamas berhasil mendapat rating tinggi usai bersaing dengan drama Korea terbaru Good Job dan If You Wish Upon Me.

Menurut Nielsen Korea, episode anyar drama Korea terbaru Adamas mencetak rata-rata rating nasional sebesar 3,139 persen.

Angka tersebut sedikit meningkat dari rating episode sebelumnya di angka 3,024 persen.

Rating drakor Ji Sung dan Seo Ji Hye tersebut mengalahkan para saingannya.

Penasaran dengan perolehan rating drama Korea terbaru lainnya?

Berikut rating drama Korea terbaru di minggu kedua September 2022, dilansir dari Soompi.com pada Jumat (9/9/2022).

1. Adamas (2022)

Di minggu kedua September 2022, drama Korea terbaru Adamas sudah memasuki episode 13 dan 14.

Di episode terbarunya, Adamas memperoleh rating tinggi dari episode sebelumnya.