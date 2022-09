Bersatunya Arya Saloka dengan Amanda Manopo Jadi Sorotan, Hary Tanoesoedibjo Ikut Beri Komentar

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Bos RCTI Konglomerat Hary Tanoesoedibjo turut memberikan komentar terkait kembalinya Arya Saloka bersama Amanda Manopo di sinetron Ikatan Cinta.

Diketahui, belakangan rating Ikatan Cinta kembali melejit pasca-kembalinya Aldebaran yang diperankan Arya Saloka sebagai lawan akting Amanda Manopo.

Perihal bersatunya kembali Arya Saloka dengan Amanda Manopo juga menjadi sorotan publik.

Hary Tanoesoedibjo bahkan menyampaikan terima kasih kepada Arya Saloka dan Amanda Manopo segenap kru Ikatan Cinta.

Ucapan terima kasih tersebut disampaikan Hary Tanoesoedibjo lewat Twitter terkait Arya Saloka dan Amanda Manopo kembali ke Ikatan Cinta.

"Saksikan Ikatan Cinta (IC) malam ini jam 20:00 di RCTI, RCTI+ dan Vision+. Thanks to MNCP Team (Mas Titan dkk), RCTI Team (Mbak Dini dkk) dan Amanda/Arya yang telah membuat sinetron IC back on track. #HT," tulis Hary Tanoe.

Para petinggi RCTI pun sumringah karena sinetron Ikatan Cinta disebut kembali on the track dan menjadi tayangan nomor satu di Indonesia.

Di balik itu semua, lawan main Amanda Manopo ini ternyata memberikan banyak pengorbanan demi bisa kembali di sinetron tersebut.

Pasalnya Arya Saloka sampai rela menurunkan berat badannya hingga 15 kilogram (kg) dalam waktu singkat.

Tak hanya itu, aktor berusia 31 tahun ini juga mengubah penampilannya seperti gaya rambut.