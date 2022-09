Roro Fitria Jawab Kabar Soal Keretakan Rumah Tangganya dengan Andre Irawan

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Santer terdengar rumah tangga Roro Fitria dengan Andre Irawan dikabarkan retak. Roro Fitria akui ia dan suaminya ada perbedaan sifat.

Rumah tangga Roro Fitria dan Andre Irawan digosipkan retak.

Baru dikaruniai sang buah hati, rumah tangga Roro Fitria dan Andre Irawan diisukan retak.

Perempuan bernama lengkap Raden Roro Fitria Nur Utami ini membantah soal rumah tangganya yang retak dengan Andre Irawan.

Walaupun baru menginjak usia satu tahun pernikahan, Roro Fitria dan Andre Irawan diterpa gosip miring soal rumah tangganya.

Roro Fitria membeberkan tak ada masalah dalam rumah tangganya.

"Enggak sih gak ada masalah, kalau misalnya ada gesekan itu biasa dalam rumah tangga, mungkin ada perbedaan kultur dan sikap, nyai kan gak bisa ada suara keras sedikit, tapi so far so good," kata Roro Fitria seperti dikutip pada laman youtube Official Nit Not, Sabtu (10/09/2022).

Tetapi, Roro Fitria mengakui bahwa suaminya tersebut memiliki watak yang keras.

Berbanding terbalik dengan Roro Fitria, sang suami Andre Irawan kerap berbicara dengan nada tinggi.

"Masih tinggal bersama ya, masih komunikasi, enggak ada KDRT, cuma nyai emang orangnya gak bisa di kerasin sedikit kalau ngomong,