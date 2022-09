Artis Cinta Penelope Izinkan Suami Nikah Lagi karena Program Bayi Tabung Gagal

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Program bayi tabungnya gagal, pedangdut Cinta Penelope izinkan suaminya, Taha Gokhan Arikan untuk menikah lagi.

Hal itu disampaikan Cinta Penelope dan sang suami saat menjadi bintang tamu pada acara Pagi Pagi Ambyar.

"Aku bilang ke dia 'I ask him like if you wanna maried again, just maried its oke'" ujar Cinta Penelope, dikutip pada kanal YouTube Trans TV Official, Jumat (9/9/2022).

Cinta Penelope memutuskan menjalani program bayi tabung lantaran mengidap kanker tuba falopi.

Kini kedua tuba falopi Cinta Penelope telah diangkat.

Hal itu yang membuatnya tak bisa hamil secara alami.

Menyadari kondisi tubuhnya seperti itu, Cinta Penelope pun minta Taha Gokhan untuk menikah lagi.

"Dia bilang 'kenapa kamu berkata seperti itu?'" tambah Cinta Penelope sambil tertawa.

Cinta Penelope menegaskan bahwa ia serius dengan apa yang telah diucapkan.

"Serius, karena kau pengen mama masuk surga. Kalau aku jadi istri yang baik mungkin itu ujian yang paling berat untuk melepas sumai punya dua."