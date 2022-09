Curhatan Putri Anne Jadi Sorotan, Istri Arya Saloka: Rasanya Bahaya Mencintaimu

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Postingan Putri Anne disorot usai sang suami Arya Saloka kembali dipasangkan dengan Amanda Manopo di Sinetron Ikatan Cinta.

Nama Putri Anne terus disangkutpautkan dengan peran Arya Saloka dan Amanda Manopo dalam sinetronnya.

Putri Anne dituding tersakiti lantaran suaminya, Arya Saloka beradu akting dengan Amanda Manopo.

Namun, belum lama ini dirinya mengungkapkan bait-bait kepedihan saat mencintai seseorang lewat Instagram.

"It feels bittersweet to love you, as though time has already run its ruinous path and everything good is overbefore it begins," tulisanya dalam bahasa Inggris.

"It feels perilous to love you, like a dust storm swallowingup the sky or a comet skimming the stratosphere," sambung dia.

"But it is an honor to love you. Like the snow drifts givingway to spring, I will hold you for as long as I can. Here and the afier life," katanya.

Adapun artinya:

"Untuk mencintaimu. Rasanya pahit untuk mencintaimu, seolah-olah waktu telah berjalan di jalannya yang merusak dan segala sesuatu yang baik sudah terlewati sebelum dimulai.

Rasanya berbahaya mencintaimu, seperti badai debu yang menelan langit atau komet yang meluncur di stratosfer.