Pesan Pilu Sharena Delon untuk Mendiang Reza Gunawan, Suami Dewi Lestari

Tribunlampung.co.id, Jakarta – Kepergian suami Dewi Lestari atau Dee Lestari, Reza Gunawan meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, terutama sang adik Sharena Delon.

Adik kandung suami Dewi Lestari, Sharena Delon merasa terpukul atas kepergian sang kakak yang ia cintai.

Kesedihan itu tergambar dari pesan pilu yang diunggah Sharena Delon di akun Instagramnya, untuk mendiang suami Dewi Lestari, Reza Gunawan.

Suami Dewi Lestari, Reza Gunawan meninggal dunia pada 6 September 2022 kemarin.

Reza Gunawan menghembuskan nafas terakhir di kediamannya, setelah sempat menjalani perawatan karena penyakit stroke.

Baca juga: Amanda Manopo Senyum-senyum ke Arya Saloka, Aldebaran Singgung Puber Kedua

Baca juga: Awal Mula Ajun Perwira dan Jennifer Jill Jatuh Cinta meski Beda Usia 17 Tahun

Adik kandung Reza Gunawan, pesinetron Sharena Delon memberikan pesan pilu usai kepergian sang kakak.

Istri Ryan Delon ini mengunggah video saat jenazah Reza Gunawan disemayamkan di rumah duka.

Sharena Delon pun meluapkan kesedihannya melalui caption postingan yang ia unggah pada Minggu (11/9/2022).

Sharena dibuat takjub dengan kepergian kakaknya ke pangkuan Tuhan itu tetap membawa damai, sama seperti keseharian Reza.

“Kakak tau gak, even dalam kepergian kakak… you made everything so calm and beautiful.”