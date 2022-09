15 Drakor Dibintangi Kim Hye Soo, Bintang Utama Drakor Terbaru The Queen's Umbrella

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Aktris senior Kim Hye Soo bakal membintangi drama Korea terbaru The Queen's Umbrella.

Drama Korea terbaru The Queen's Umbrella akan tayang perdana pada 15 Oktober 2022 mendatang di streaming layanan Netflix dan tvN.

Dalam drama Korea terbaru The Queen's Umbrella, Kim Hye Soo memerankan Ratu Hwaryeong bertindak dengan anggun dan bermartabat.

The Queen's Umbrella berjumlah 16 episode, masing-masingnya berdurasi 60 menit.

Mengusung genre sejarah dan komedi drakor terbaru ini disutradarai oleh Kim Hyeong Sik.

Kim Hyeong Sik diketahui juga menyutradarai beberapa drama sebelumnya.

Yakni About Time, Second 20's, Secret Door, The Suspicious Housekeeper, I Am Legend, Cain and Abel, dan

Surgeon Bong.

Skenario dan penulisan naskah The Queen's Umbrella ini ditulis oleh Park Ba Ra.

Namun sebelum membintangi drakor terbaru aktris Kim Hye Soo juga telah sukses bermain di beberapa drama.

Kim Hye Soo adalah seorang aktris Korea Selatan.