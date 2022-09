Berita Lampung Terkini 16 September 2022, KPK Periksa dr Ruskandi dan 2 Wakil Rektor Unila

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Banyak kejadian dan peristiwa yang terjadi di Provinsi Lampung selama hari ini, Jumat (16/9/2022).

Mulai dari peristiwa KPK periksa dr Ruskandi dan 2 Wakil Rektor Unila terkait kasus Prof Karomani hingga Rudi Suryanto kini gunakan pakaian sipil saat upacara PTDH.

Untuk lebih lengkapnya, inilah kompilasi enam peristiwa terhangat yang terjadi selama satu hari yang terkumpul dalam Lampung Terkini.

1. KPK Periksa dr Ruskandi dan 2 Wakil Rektor Unila Terkait Kasus Prof Karomani

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa para saksi atas tindak pidana korupsi yang dilakukan mantan Rektor Universitas Lampung (Unila) Prof Karomani.

Berdasarkan pantauan Tribun Lampung, Jumat 16 September 2022, terdapat tiga kendaraan penyidik KPK tiba di GSG Presisi Mapolda Lampung yang menjadi tempat pemeriksaan para saksi atas tindak pidana korupsi mantan Rektor Unila Prof Karomani.

Berdasarkan informasi, penyidik KPK datang sejak pukul 10.00 WIB untuk gelar pemeriksaan terhadap para saksi atas tindak pidana korupsi mantan Rektor Unila Prof Karomani.

Tiga kendaraan yang digunakan penyidik KPK yakni Toyota Innova BE 1251 AAH warna silver, lalu nopol BE 1693 RC warna hitam, dan nopol BE 1192 CN.

Adapun pejabat yang diperiksa KPK berdasarkan pengamatan Tribun Lampung, di antaranya Wakil rektor (Warek) Bidang Umum dan Keuangan Unila, Prof Asep Sukohar yang datang dengan mengenakan batik cokelat.

Kemudian Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Unila, Prof Yulianto yang juga mengenakan batik cokelat.