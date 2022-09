Roro Fitria Tak Tahan dengan Kelakuan Andre Irawan, 'Dilakukan Terus-terusan'

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Artis Roro Fitria akhirnya buka suara tentang keputusannya untuk menggugat cerai sang suami, Andre Irawan.

Roro Fitria mengatakan, alasannya memilih bercerai lantaran ulah Andre Irawan yang terus berulang.

Kelakuan Andre Irawan yang enggan disebutkan secara gamblang oleh Roro Fitria itulah yang membuatnya tak betah.

"Suatu karakter yang tidak bisa diubah, habit yang tidak baik, yang dilakukan terus menerus," kata Roro Fitria, dilansir Kompas.com, Kamis (15/9/2022).

"Rollover, terus menerus, klimaksnya adalah ketika baby Sulthan lahir, yang bersangkutan melakukan hal yang sama kembali. Jadi, oke it's over," lanjutnya.

Baca juga: Andre Irawan Coba Bertahan Meski Roro Fitria Minta Cerai, Demi Anak

Baca juga: Video Terbaru Gisel dengan Wijin Viral, Durasinya 11 Detik

Menurut perempuan yang sering disapa Nyai tersebut, dirinya sudah cukup bersabar selama ini untuk mempertahankan rumah tangganya.

Jadi keputusan yang diambil telah dipikirkan dengan banyak pertimbangan, meskipun terlihat pernikahannya baru berjalan sembilan bulan.

"Bukan serta merta (memutuskan cerai), sudah banyak sekali konsultasi. Pada pihak keluarga, pada kuasa hukum. Nyai ambil beberapa kuasa hukum dan psikolog. I'll tell you later,” ujar Roro.

Sedih pasti, tapi Roro merasa keputusannya ini adalah yang terbaik setelah berusaha bertahan selama berbulan-bulan pernikahan dengan Andre.

"Sedih, but I have to. Semua orang pasti punya story, punya latar belakang," ungkapnya.