Sharp Gandeng Toko Nico Gelar Elektronik Fair di Moka 16-27 September 2022

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - PT Sharp Electronics Indonesia (SEID) Cabang Lampung bersama Toko Nico Electronic menghadirkan Elektronik Fair di Mall Kartini (Moka), Jumat (16/9/2022).

Gelaran Elektronik Fair berada di lantai satu yang dibuka mulai 16-27 September 2022.

Beragam kebutuhan elektronik tersedia di tempat ini, termasuk produk STB (Set Top Box) untuk mendapatkan siaran televisi digital.

"Bagi yang televisinya masih analog bisa mendapatkan siaran digital sesuai program pemerintah dengan penggunaan STB. Garansi satu tahun, kalau rusak diganti baru (syarat ketentuan berlaku)," jelas Branch Manager Sharp Indonesia Cabang Lampung Choirul Hudah saat melaunching Elektronik Fair, Jumat (16/9/2022) sore.

Ada juga produk kulkas, mesin cuci, televisi LED dengan berbagai pilihan ukuran mulai dari 24 inc hingga 70 inc, speaker, hingga smartphone dengan harga kompetitif.

Untuk Televisi LED ada jenis TV LED digital, Digital plus Smart TV, dan Digital plus Android. Pilihan televisi digital plus android mulai dari 32 inc, 42 inc, 50 inc, 60 inc, 65 inc, hingga 70 inc.

"Ada juga tipe baru 55 inc itu sudah smart TV dengan teknologi terbaru dari Sharp," ujarnya.

Promo yang digulirkan salah satunya dengan berbelanja lemari es atau mesin cuci tipe tertentu bisa mendapatkan voucher belanja sampai Rp 500 ribu.

Berlaku untuk pembelian tunai/ cash maupun kredit.

Untuk kredit pihaknya bekerjasama dengan Kredit Plus dan Home Credit.