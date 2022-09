Profil Yoona SNSD, Istri yang Tersakiti di Drama Korea Terbaru Big Mouth

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Simak profil Yoona SNSD. Ia berperan sebagai Go Mi Ho istri Lee Jong Suk di drama Korea terbaru Big Mouth (2022).

Profil Yoona SNSD banyak dicari lantaran membintangi drama Korea terbaru Big Mouth yang baru saja tamat.

Berdasarkan profilnya, pemeran drama Korea terbaru Big Mouth Yoona SNSD memiliki nama asli Im Yoon ah.

Ia lahir di Yeongdoeungpo, Seoul, Korea Selatan pada 30 Mei 1990.

Aktris cantik ini merupakan fans grup SES yang kemudian menginspirasinya untuk menjadi penyanyi terkenal.

Soal pendidikan, dia pernah mengenyam pendidikan di SMA Daeyoung dan Universitas Dongguk.

Dirinya juga pandai dalam berbahasa asing. Setidaknya Yoona mampu berbicara dalam bahasa Inggris, Cina, dan Jepang, selain bahasa ibunya, Korea.

Namanya mulai tenar sejak bergabung dalam girl grup besutan SM Entertainment, yakni SNSD atau yang juga dikenal dengan Girl Generation.

Sejak debut pada 2007 silam, ia telah merilis sejumlah lagu. Beberapa di antaranya, Gee, Into the New World, Girls Generation, ‘Baby Baby’ dan Tinker Bell.

Namun rupanya, pihak manajemen memutuskan untuk mengorbitkan Yoona SNSD untuk menjadi penyanyi solo.