Satlantas Polres Way Kanan Bagi Sembako kepada Tukang Ojek dan Angkutan Umum

Satlantas Polres Way Kanan bagi-bagi sembako kepada pengemudi.

Tribunlampung.co.id, Way Kanan - Satlantas Polres Way Kanan bagi-bagi sembako kepada pengemudi kendaraan yang melintas di Jalinsum SP4 Negeri Baru Kecamatan Umpu Semenguk, Way Kanan.

Kasatlantas Polres Way Kanan, AKP Elvis Yani mengatakan, bakti sosial dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun Lalulintas Bhayangkara Ke-67 Tahun 2022.

"Polantas yang PRESISI pulih dan bangkit bersama menuju Indonesia maju,” ujarnya mewakili Kapolres Way Kanan, Minggu (18/09/2022).

Kasatlantas Polres Way Kanan menjelaskan, sasaran penyaluran baksos diberikan kepada pengemudi angkutan umum dan ojek yang terdampak langsung penyesuaian harga BBM di Way Kanan.

Pihaknya berharap, bantuan merupakan salah satu bentuk kepedulian kami Satlantas Polres Way Kanan, dengan harapan dapat sedikit meringankan beban ekonomi warga.

Baca juga: Ini Harga Tarif Baru Penyeberangan di Pelabuhan Balauheni Lampung, Ditunda Tunggu Intruksi

Baca juga: Manajer Amanda Manopo Menangis, Beberkan Penyakit yang Selama Ini Diderita Artisnya

Sementara Imam, salah satu pengemudi warga Baradatu mengatakan, dirinya sempat terkejut saat petugas memberhentikan kendaraannya ketika melintas di lokasi baksos.

"Saya kaget tiba tiba ada pak polisi langsung menstop kendaarannya, dan ternyata anggota satlantas bukan melakukan penindakan tapu memberikan paket sembako,"

"Saya merasa senang dan terbantu atas sembako ini, kalau bisa sering-sering lah," ujarnya.

Imam juga mengucapkan terima kasih kepada Satlantas Polres Way Kanan atas sembako yang diberikan dan mengucapkan Selamat Ulang Tahun Polantas ke-67.

Sebelumnya, Polres Way Kanan Polda Lampung bersama Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Way Kanan menggelar bansos (bantuan sosial) kepada masyarakat secara serentak di Kabupaten Way Kanan, Rabu (14/09/2022).

Kapolres Way Kanan AKBP Teddy Rachesna menyampaikan, bahwa penyaluran bansos sebagai wujud kepedulian Polri bagi warga terdampak kenaikan harga BBM.

“Hari ini serentak, kami ditemani oleh PCNU Way Kanan bersama-sama bahu membahu bersinergi menyalurkan bansos di wilayah Kabupaten Way Kanan,” Ungkap AKBP Teddy.

Baca juga: 14 Drakor dan Film D.O. EXO, Pemeran Jaksa di Drama Korea Terbaru Bad Prosecutor

Baca juga: Sinopsis Drama Korea Terbaru Big Mouth Episode 16, Tamatnya Sad Ending

Polsek juga melaksanakan hal yang sama bersama pengurus ranting PCNU Way Kanan yang ditujukan kepada masyarakat sekitar yang kurang mampu dan dikategorikan terdampak adanya penyesuaian harga BBM.

Adapun bantuan Polres Way Kanan berupa paket sembako berisi beras, gula pasir, minyak goreng dan mie instan.

(Tribunlampung.co.id/Anung Bayuardi)