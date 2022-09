Verrell Bramasta Ingin Nikahi Natasha Wilona tapi Ada Penghalang

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Aktor Verrell Bramasta ungkap alasan tak bisa nikahi Natasha Wilona.

Verrell Bramasta mengatakan dirinya Natasha Wilona beda keyakinan, sehingga sulit untuk bersama.

Verrell Bramasta menyampaikan hal tersebut Boy William berkunjung ke rumah.

Awalnya Verrell mengaku menikah bukanlah hal yang sederhana meski sudah memiliki rumah dan uang.

Lalu, Boy William memberikan pilihan pasangan pada Verrell.

"Aku beri kamu pilihan pasangan ya, Natasha Wilona, Livy Renata, Febby Rastanty? Di antara tiga itu, pilih satu yang mendekati pakai perasaan?" tanya Boy William, dikutip dari YouTube BW.

"Oh damn, to be fair kayaknya yang udah know me in and out kayak yang udah segala macem ya Wilona," jawab Verrell.

Verrell mengaku tak pernah memiliki kekasih setelah bersama Wilona.

Sayangnya ada pembatas besar di antara mereka yang membuat Verrel dan Wilona sulit untuk bersama.

Verrel mengaku jika keyakinan Wilona sama dengan dirinya, kemungkinan besar keduanya akan menikah.