Sinopsis Please Send Me a Fan Letter, Drama Korea Terbaru Dibintangi Sooyoung SNSD

Foto ilustrasi, Sooyoung SNSD. Simak, sinopsis drama Korea terbaru berjudul Please Send Me a Fan Letter, yang dibintangi Sooyoung SNSD.

Tribunlampung.co.id, Jakarta – Sooyoung SNSD dikabarkan akan membintangi drama Korea terbaru berjudul ‘Please Send Me a Fan Letter’.

‘Please Send Me a Fan Letter’ adalah judul drama Korea terbaru yang akan tayang pada akhir tahun 2022.

‘Please Send Me a Fan Letter’ juga akan menjadi drama Korea terbaru yang dibintangi oleh Sooyoung SNSD.

Setelah beradu akting dengan Ji Chang Wook, kali ini Sooyoung SNSD akan beradu akting dengan aktor Yoon Park di drama terbarunya.

Sebelumnya, Sooyoung SNSD juga memerankan drama Korea terbaru ‘If You Wish Upon Me (2022)’.

Baca juga: Sinopsis Drakor Icy Cold Romance, Drama Korea Terbaru Choi Siwon Super Junior

Baca juga: Profil Song Joong Ki, Pemeran Drama Korea Terbaru The Youngest Son of Conglomerat

Drama ‘Please Send Me a Fan Letter’ adalah drama bergenre komedi romantis dan bercerita tentang industri hiburan.

Penasaran seperti apa cerita drama Korea terbaru tersebut? Simak ulasannya di bawah ini.

Sinopsis Please Send Me a Fan Letter

Drama ini mengisahkan tentang seorang aktris yang menghadapi krisis terbesar dalam hidupnya di industri hiburan.

Aktris tersebut akan diperankan oleh Sooyoung SNSD sebagai Han Gang Hee.